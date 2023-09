https://fr.sputniknews.africa/20230920/la-russie-a-repousse-une-attaque-de-missiles-a-sebastopol-1062237185.html

La Russie a repoussé une attaque de missiles à Sébastopol

La Russie a repoussé une attaque de missiles à Sébastopol

Une attaque de missiles a été repoussée par la défense anti-aérienne ce 20 septembre à Sébastopol, a indiqué le chef de la ville, Mikhaïl Razvozjaïev... 20.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-20T13:25+0200

2023-09-20T13:25+0200

2023-09-20T13:54+0200

donbass. opération russe

russie

sébastopol

attaque

missiles

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103245/64/1032456481_0:0:3216:1808_1920x0_80_0_0_62dfce6cd58d8320c6be849faf3ca02a.jpg

La défense anti-aérienne russe a repoussé une attaque de missiles à Sébastopol, a fait savoir ce 20 septembre le gouverneur de la ville.Précédemment, il a déclaré que plusieurs drones avaient été abattus et que de l'herbe avait pris feu sur les lieux.Point chaudLa ville est régulièrement prise pour cible par l'armée ukrainienne. Dans la nuit du 12 au 13 septembre, Kiev a attaqué un chantier naval de Sébastopol au moyen de trois drones aquatiques. et 10 missiles de croisière. Deux vaisseaux en cours de réparation ont été endommagés par les missiles ennemis. Fin août, la défense anti-aérienne avait déjà repoussé une attaque de 42 drones ukrainiens. 33 d'entre eux avaient été neutralisés par les moyens de guerre électronique et les 9 restants abattus par la défense anti-aérienne russe sans atteindre leur cible.

russie

sébastopol

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sébastopol, attaque, missiles, ukraine