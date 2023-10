https://fr.sputniknews.africa/20231014/ce-pays-africain-pourrait-integrer-le-club-des-puissances-petrolieres-dici-2030-1062804474.html

Ce pays africain pourrait intégrer le club des puissances pétrolières d’ici 2030

La Namibie, qui ne produit pas encore de pétrole, possède des réserves importantes d’or noir. Elle entend réaliser ses premières extractions de gisements... 14.10.2023, Sputnik Afrique

La production de pétrole pourrait commencer en Namibie d’ici 2030, après la fin des travaux destinés à évaluer les réserves de plusieurs gisements découverts dans le pays, a annoncé Maggy Shino, commissaire au pétrole au ministère des Mines et de l’énergie, citée par The Brief.Selon ce média local, les compagnies pétrolières Shell et Total Energies effectuent des essais pour déterminer si le volume d’or noir découvert est suffisant pour passer à l’exploitation commerciale.Shell a procédé à l’évaluation sur le site PEL-39, alors que Total Energies a annoncé en septembre des résultats positifs concernant son puits Venus-1X. La société française fore actuellement en plusieurs endroits en Namibie, en utilisant deux appareils, précise The Brief.Windhoek envisage d’installer une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, affirme le média.Un potentiel pétrolier prometteurLes recherches montrent que le PIB de la Namibie pourrait atteindre à un niveau de production maximal 699 milliards de dollars namibiens, soit 37 milliards de dollars américains, grâce aux réserves de pétrole récemment découvertes.Selon les prévisions du gouvernement, citées par The Brief, le pays pourrait se retrouver parmi les 15 premiers producteurs de pétrole.

