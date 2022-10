https://fr.sputniknews.africa/20221027/la-namibie-fera-t-elle-partie-de-lopep-dans-un-futur-proche-1056644663.html

La Namibie fera-t-elle partie de l’Opep dans un futur proche?

La Namibie fera-t-elle partie de l’Opep dans un futur proche?

Après la récente découverte de gisements de pétrole au large de ses côtes, la Namibie songe à adhérer à l’Opep. Si le volume important des gisements est... 27.10.2022, Sputnik Afrique

En février dernier, un gisement de pétrole et de gaz a été découvert dans le bassin offshore de l’Orange. Maggy Shino, commissaire pétrolier au ministère des Mines et de l’énergie, a fait savoir que la Namibie pourrait faire son entrée dans l’Opep.Le volume reste inconnuQatarEnergy et d’autres partenaires, entre autre TotalEnergies, Graff Shell et la société namibienne Namcor, avaient découvert cette année, deux champs petroliers (Venus X1 et Graff - éd.). Le ministre de l’Énergie du Qatar et chef de la compagnie pétrolière et gazière QatarEnergy Saad al-Kaabi, avait plus tôt déclaré que sa société souhaitait accélérer le développement de ceux-ci.Avec l’exploitation de ces deux champs, la Namibie deviendrait un autre producteur de pétrole sur la côte atlantique africaine. Tout comme son voisin l’Angola qui est déjà membre de l’Opep.Pour l’instant, aucun communiqué n’a été fait sur le volume de pétrole découvert. Le mois dernier, le ministre namibien de l'Énergie, Tom Alvindo, avait déclaré lors d'une conférence sur le pétrole à Dakar que les entreprises étrangères pourraient commencer l’extraction dans de nouveaux champs d'ici à quatre ans.La Namibie, située sur la côte sud-ouest de l’Afrique, est l’un des pays les plus pauvres du continent, avec un taux de chômage élevé. Pourvu que cette découverte propulse le pays vers un développement considérable.

