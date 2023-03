https://fr.sputniknews.africa/20230307/un-troisieme-gisement-petrolier-decouvert-au-large-de-la-namibie-1058122835.html

Un troisième gisement pétrolier découvert au large de la Namibie

La société pétrolière publique namibienne NAMCOR a annoncé une troisième découverte d’or noir, avec ses partenaires Shell et la compagnie Qatar Energy, dans le... 07.03.2023, Sputnik Afrique

La Namibie a découvert son troisième gisement pétrolier au large de ses côtes. Il s’agit du puits en eau profonde Jonker-1X, dans le bassin d’Orange à 270 kilomètres du littoral.Le puits a été creusé à l'aide de la plate-forme de forage semi-submersible Deepsea Bollsta à une profondeur totale de 6.168 mètres dans des eaux d’une profondeur de 2.210 mètres.Les opérations ont débuté en décembre 2022 et se sont achevées début mars 2023.Données en cours d’évaluationLe permis d'exploration PEL-39 est détenu par un consortium composé de Qatar Energy avec une participation à hauteur de 45%, Shell qui détient également 45% et la National Petroleum Corporation of Namibia à laquelle reviennent les 10% restants.Selon Business Insider Africa, la Namibie qui confine au nord avec l’Angola, un membre de l’Opep et quatrième pays africain disposant des plus importantes réserves de pétrole, pourrait devenir un autre producteur sur la côte atlantique du continent africain.En octobre 2022, après les découvertes de brut annoncées en Namibie par les groupes TotalEnergies et Shell, la commissaire au pétrole au ministère namibien des Mines et de l’Énergie Maggy Shino avait déclaré à Bloomberg que l’adhésion à l’Opep serait l’une des options envisagées si les gisements s’avéraient suffisamment importants pour un développement commercial.

