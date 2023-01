https://fr.sputniknews.africa/20230110/reserves-de-petrole-quatre-pays-africains-dans-le-top-20-mondial-1057551331.html

Réserves de pétrole: quatre pays africains dans le top 20 mondial

Réserves de pétrole: quatre pays africains dans le top 20 mondial

Le site financier Insider Monkey a dressé la liste des 20 pays disposant des plus importantes réserves de pétrole, lequel reste une source énergétique... 10.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-10T13:36+0100

2023-01-10T13:36+0100

2023-01-10T13:37+0100

international

afrique

pétrole

classement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0a/1045576336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3584c6c6b342bbcad8824958eaee4f17.jpg

Insider Monkey, site Web financier à destination des investisseurs ordinaires, a compilé les données de l’Agence internationale de l’énergie et de l’administration américaine de l’information sur l’énergie. Le but? Dresser l’estimation des réserves de prouvées de pétrole dans le monde.Les statistiques sur sa production font partie des plus surveillées de l'économie mondiale, car elles sont directement liées à la production économique globale. D’autant plus que les réserves ne sont pas infinies et devraient s’épuiser d’ici à 2070, selon les estimations.La présence de l’AfriqueD’après le classement d’Insider Monkey des 20 pays disposant des plus importantes réserves de pétrole, quatre sont africains, dont un seul figure dans le top 10. La liste ne contient que l’information sur les réserves prouvées, donc le continent noir pourrait en abriter beaucoup plus, avec des puits non encore découverts.Il s’agit de la Libye, qui occupe la neuvième position du classement avec des réserves estimées à 48,36 milliards de barils.Elle devance le Nigeria, première puissance économique africaine et 11e du classement, avec des réserves évaluées à 36,89 milliards de barils.L’Algérie et l’Angola arrivent respectivement en 16e et 19e positions avec 12,2 et 7,78 milliards de barils.En dépit de l’accent de plus en plus mis sur les énergies renouvelables, le pétrole est toujours une source énergétique essentielle.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, pétrole, classement