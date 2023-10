Balance énergétique en Afrique: "des changements positifs" en vue

https://fr.sputniknews.africa/20231014/balance-energetique-en-afrique-des-changements-positifs-en-vue-1062802797.html

Le continent africain regorge de ressources indispensables à une transition verte, a déclaré à Sputnik Afrique un responsable du ministère sud-soudanais du... 14.10.2023

L'Afrique est prête à passer à l'énergie verte, car elle dispose des ressources abondantes nécessaires pour effectuer la transition, a affirmé Mayen Wol Jong, sous-secrétaire du ministère sud-soudanais du Pétrole, à Sputnik Afrique, en marge de la Semaine russe de l’énergie.Dans le même temps, l’officiel sud-soudanais a relativisé: la transition vers l’énergie verte ne se fera pas du jour au lendemain, mais de façon progressive.Quel rôle Moscou peut-il jouer?Concernant le partenariat Afrique-Russie dans le secteur énergétique, Moscou devrait "se montrer présent pour faire face et travailler, en particulier pour nous au Soudan du Sud", a souligné l’officiel sud-soudanais.Il a également commenté la coopération de l'Afrique avec l'Europe, soulignant que les Africains devraient assumer davantage de responsabilités. M.Wol Jong a fait remarquer que "personne ne viendra[it] tout faire à 100% pour vous" mais que le continent continuerait à compter sur les autres pays s'il "ne se débrouille pas tout seul et ne prend pas tout en charge".Domaines de partenariat prometteursLe dirigeant sud-soudanais Salva Kiir s’était rendu à Moscou fin septembre pour des entretiens avec son homologue russe. Au cours de la réunion, Vladimir Poutine avait souligné que les deux pays avaient beaucoup d'intéressantes opportunités dans un bon nombre de domaines, dont celui de l’énergie. Il avait aussi exprimé l’espoir que la construction d'une raffinerie au Soudan du Sud avec la participation de la Russie et les prévisions concernant la deuxième phase de ce projet contribueraient davantage aux relations commerciales et économiques entre les deux pays.À l’issue de cette visite, James Pitia Morgan, le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, a estimé que les secteurs pétrolier et minier représentaient les meilleures opportunités pour des projets communs à Moscou et Djouba. Le ministre a annoncé la disposition de son pays à collaborer avec des entreprises russes "dans les domaines du pétrole, des minéraux, mais aussi en matière d’agriculture et d’industrialisation".La Semaine russe de l'énergie s'est tenue à Moscou du 11 au 13 octobre. L’évènement a attiré plus de 4.000 participants de plus de 60 pays, parmi lesquels de hauts fonctionnaires et des représentants de grandes sociétés énergétiques.

