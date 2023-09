https://fr.sputniknews.africa/20230930/le-soudan-du-sud-compte-sur-les-entreprises-russes-pour-explorer-son-sous-sol-1062453676.html

Le Soudan du Sud compte sur les entreprises russes pour explorer son sous-sol

Les entreprises russes sont les bienvenues au Soudan du Sud, pays qui offre un vrai potentiel d’investissement, a affirmé à Sputnik le ministre des Affaires... 30.09.2023, Sputnik Afrique

Terre d’opportunités. Le Soudan du Sud est ouvert aux coopérations avec les entreprises russes et verrait d’un bon œil des investissements dans divers secteurs économiques, comme l’a expliqué à Sputnik le ministre des Affaires étrangères James Pitia Morgan.Les secteurs pétroliers et miniers sont les principaux où des partenariats avec Moscou pourraient se concrétiser, mais le pays entend aussi développer son agriculture et son industrie, a affirmé le ministre.Le Soudan du Sud représente en outre un terrain fertile pour le développement de l’énergie hydroélectrique. Le pays est en effet traversé par le Nil, le "plus long fleuve du monde", rappelle James Pitia Morgan.Visite en RussiePour renforcer les liens entre les deux pays, le Président sud-soudanais Salva Kiir a d’ailleurs rencontré son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou, jeudi dernier. Leur rencontre a débouché sur des négociations "très réussies", selon les mots du chef de la diplomatie sud-soudanaise. Un accord a notamment été signé avec une entreprise russe pour l'exploration minière et pétrolière.Djouba a en outre "donné le feu vert" aux entreprises russes pour venir au Soudan du Sud et évaluer les opportunités qui se présentent à elles.Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le Président sud-soudanais avait expliqué que le pays cherchait des "amis forts et influents", dans un monde de plus en plus polarisé, où réussir seul devient compliqué. Au-delà des partenariats économiques, les dirigeants avaient misl’accent sur la collaboration en matière de sécurité.

