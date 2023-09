https://fr.sputniknews.africa/20230928/en-direct-les-pourparlers-entre-poutine-et-son-homologue-sud-soudanais--video-1062407830.html

Pourparlers entre Poutine et son homologue sud-soudanais à Moscou – vidéo

Pourparlers entre Poutine et son homologue sud-soudanais à Moscou – vidéo

Le Président sud-soudanais Salva Kiir est arrivé le 27 septembre en Russie pour s'entretenir avec Vladimir Poutine.

Les négociations entre Vladimir Poutine et Salva Kiir ont lieu ce 28 septembre à Moscou.Les dirigeants devraient évoquer les relations russo-sud-soudanaises et certains dossiers régionaux et internationaux.Le dirigeant du Soudan du Sud est arrivé dans la capitale russe le 27 septembre pour une visite officielle.

