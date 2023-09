https://fr.sputniknews.africa/20230928/poutine-rencontre-le-president-du-soudan-du-sud-quels-sujets-seraient-ils-au-menu-1062405808.html

Poutine rencontre le Président du Soudan du Sud: quels sujets seraient-ils au menu?

Poutine rencontre le Président du Soudan du Sud: quels sujets seraient-ils au menu?

Vladimir Poutine rencontrera ce 28 septembre en Russie le Président du Soudan du Sud. Ils discuteront du développement des relations entre leurs deux pays et... 28.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-28T09:26+0200

2023-09-28T09:26+0200

2023-09-28T09:26+0200

international

russie

soudan du sud

pourparlers

relations bilatérales

vladimir poutine

salva kiir

rencontre

soudan

embargo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060917691_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f314583761fb119b083f5519847345cc.jpg

Venu le 27 septembre à Moscou pour une visite officielle, le Président du Soudan du Sud, Salva Kiir, s’entretiendra ce jeudi avec Vladimir Poutine.Selon le service de presse du Kremlin, les deux dirigeants prévoient de discuter du développement des relations bilatérales, ainsi que des questions à l'ordre du jour régional et international.Relations bilatéralesLe développement du secteur de combustible et d'énergie du Soudan du Sud est considéré comme l'un des domaines les plus prometteurs de la coopération bilatérale. Un certain nombre de projets avec une participation russe sont en cours de réalisation. Un accord sur le partenariat militaro-technique est en vigueur depuis 2016.En 2023, une délégation du Soudan du Sud, dirigée par le vice-Président, Taban Deng Gai, a participé au sommet Russie-Afrique qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg.Interaction avec les BRICSLe dirigeant sud-soudanais a fait savoir que son pays était intéressé à rejoindre les BRICS. Selon lui, son État cherchera un partenaire dans ce groupe, qui l'aidera à développer sa production agricole et industrielle.Afflux de réfugiésIl y a quelques mois, un conflit a éclaté au Soudan, pays limitrophe du Soudan du Sud. Le Président Kiir a déclaré il y a une semaine à l'Assemblée générale des Nations unies que son pays avait accueilli des milliers de réfugiés sur son territoire depuis le début du conflit. Il a appelé la communauté internationale à aider ces personnes.

russie

soudan du sud

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, soudan du sud, pourparlers, relations bilatérales, vladimir poutine, salva kiir, rencontre, soudan, embargo, armes, kremlin