Politique, énergie, sécurité: points clés des entretiens des Présidents russe et sud-soudanais

Politique, énergie, sécurité: points clés des entretiens des Présidents russe et sud-soudanais

2023-09-28

2023-09-28T20:09+0200

2023-09-28T20:09+0200

Les autorités du Sud-Soudan ne voient aucune alternative à l'amitié avec la Russie, c’est pourquoi elles ont l'intention de développer le partenariat avec Moscou, a déclaré Salva Kiir, chef d’État sud-soudanais, en visite officielle en Russie, lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine au Kremlin.Le dirigeant sud-soudanais s’est dit heureux de l'accueil chaleureux et cordial qui lui a été réservé. Selon lui, sa présence en Russie est le premier pas sur la longue route du travail futur des deux pays. Soutien en matière de sécuritéLe Président russe a pour sa part promis que Moscou aiderait le Soudan du Sud à régler sa situation politique ainsi qu’à garantir la sécurité et la stabilité régionales.Il a rappelé que Moscou avait été l’un des premiers à reconnaître l’indépendance et la souveraineté du Soudan du Sud.Partenariat énergétiqueLors de l’entretien, Vladimir Poutine a estimé les développements dans le secteur énergétique russo-sud-soudanais.Liens humanitairesEn outre, M.Poutine a également attiré l'attention sur le partenariat dans le domaine humanitaire, rappelant que les établissements d'enseignement russes formaient des citoyens sud-soudanais.Visite officielleLe Président sud-soudanais Salva Kiir est arrivé ce 28 septembre à Moscou afin de s’entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine.Les relations de Moscou et Djouba sont au beau fixe, d’autant plus qu’au cours de l’année, la Russie et la Chine se sont abstenues de voter sur le projet de résolution préparé par les États-Unis et portant sur le prolongement des sanctions contre le Soudan du Sud, considérant que l'allègement des sanctions prévu par ce document était insuffisant.

