Le Président sud-soudanais récupère son passeport perdu dans un crash d’avion il y a 30 ans

Salva Kiir, 71 ans, actuel Président du Soudan du Sud et survivant d’un crash d’avion au Kenya en 1993, a récupéré son document de voyage qu’il a perdu sur le lieu d’accident.La cérémonie de remise a eu lieu le 2 avril à Sawmill, au nord-ouest du Kenya, écrit The East African. Le passeport, ainsi que les brassards de Salva Kiir ont été récupérés par la délégation sud-soudanaise. Durant tout ce temps, les objets étaient détenus par une famille kenyane.L’événement était en grande partie symbolique, la famille a rapporté le passeport à l’ambassade du Soudan du Sud en 2022, mais l’a officiellement remis le 2 avril à la délégation en visite, selon BBC.Reconnaissance des autorités sud-soudanaisesLe crash a eu lieu le 19 décembre 1993. À cette époque, Salva Kiir était le chef d'état-major de l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA).L’avion est tombé à Sawmill suite à la défaillance de l’un des moteurs. Six personnes se trouvaient à bord, dont le pilote, Salva Kiir, son garde du corps, deux médecins norvégiens et un ressortissant britannique. Ce dernier est décédé sur le coup, les autres ont survécu.Les habitants du village ont secouru les survivants qui étaient piégés dans les décombres et ont organisé leur transport vers l'hôpital.En signe de gratitude, le gouvernement du Soudan du Sud envisage de construire un hôpital dans la région, qui portera le nom du chef de l’État. Le lieu du crash sera transformé en site touristique.Salva Kiir occupe le poste de Président du Soudan du Sud depuis 2011, dès sa sécession de la République du Soudan.

