https://fr.sputniknews.africa/20230218/le-soudan-du-sud-saffranchit-du-dollar-apres-une-longue-souffrance-de-leconomie-1057949676.html

Le Soudan du Sud s'affranchit du dollar "après une longue souffrance de l’économie"

Le Soudan du Sud s'affranchit du dollar "après une longue souffrance de l’économie"

La situation monétaire restant fragile dans de nombreux pays africains, Djouba a décidé de suspendre l’utilisation du dollar. En effet, la monnaie américaine... 18.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-18T08:10+0100

2023-02-18T08:10+0100

2023-02-18T08:30+0100

économie

dollar us

dédollarisation

afrique subsaharienne

soudan du sud

monnaie nationale

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/12/1057949531_0:234:3029:1937_1920x0_80_0_0_36abeda30d1e6bcdea6c4f06934b073f.jpg

En vue de la relance économique au Soudan du Sud, qui connaît hyperinflation et volatilité de la monnaie nationale, le gouvernement a interdit l’utilisation du dollar américain. Souhila Berrahou, docteure en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger, a donné quelques explications à Sputnik. Cette décision concerne la plupart des transactions commerciales qui se faisaient en dollars américains, liées aux voyages, aux séjours à l’hôtel, divertissements et autres. Elles se feront désormais uniquement en monnaie locale, c’est-à-dire en livres sud-soudanaises, a-t-elle précisé."La décision souveraine survient après une longue souffrance de l’économie soudanaise, afin de calmer l’inflation qui dévaste son économie, car une demande sur la monnaie locale augmentera sa valeur." Dans les mois précédents, la forte appréciation du dollar a en effet généré une importante dépréciation de monnaies africaines.L'impact de l'omniprésence du dollarQuand le dollar s'apprécie, les importations, en monnaie nationale, deviennent plus chères, ce qui oblige les entreprises à réduire leurs investissements ou à dépenser davantage pour des importations indispensables, poursuit Mme Berrahou.L’affaiblissement des monnaies africaines a concerné les principales économies du continent, celles qui reposent sur l’exportation du pétrole. Parmi les monnaies qui en ont pâti elle a cité le franc CFA, le dirham marocain, le dinar tunisien, le cédi ghanéen, la livre égyptienne et autres.Selon elle, "la décision prise par le gouvernement du Soudan du Sud entraînera d’autres pays africains à suivre la même démarche", surtout en cas de succès pour l'économie nationale.Ce pays de l’Afrique de l’Est est "géopolitiquement intéressant pour beaucoup de pays qui n’hésiteront pas de lui offrir un soutien économique dans une optique favorable pour tous", a ajouté l'experte.

afrique subsaharienne

soudan du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

économie, dollar us, dédollarisation, afrique subsaharienne, soudan du sud, monnaie nationale, opinion