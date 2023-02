https://fr.sputniknews.africa/20230215/le-soudan-du-sud-renonce-au-dollar-us-au-profit-de-la-monnaie-locale-1057926526.html

Le Soudan du Sud renonce au dollar US au profit de la monnaie locale

Le Soudan du Sud renonce au dollar US au profit de la monnaie locale

Dans une logique de pallier aux difficultés économiques, les autorités sud-soudanaises ont décidé de suspendre l’utilisation du dollar et d’utiliser la livre... 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T17:30+0100

2023-02-15T17:30+0100

2023-02-15T17:30+0100

soudan du sud

dollar us

monnaie nationale

salva kiir

pétrole

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0c/1045587973_0:203:1920:1283_1920x0_80_0_0_4177f158e54a2168fe6db658bb148dc3.jpg

Toutes les transactions commerciales au Soudan du Sud doivent être faites en livres sud-soudanaises, monnaie locale au détriment du dollar américain. Cette instruction a été laissée par la Banque du pays, qui a été recommandée par un comité d’experts nommé par le Président Salva Kiir pour aider à résoudre la crise économique du pays, relate l’hebdomadaire kényan The East African.Jusqu’à cette décision, la devise utilisée pour la plupart des transactions au Soudan du Sud était le dollar américain, en raison de l’hyperinflation et de la volatilité de la monnaie locale.L’économie d’un grand producteur de pétrole à genouPrincipal producteur de pétrole de la région d'Afrique de l'Est, le Soudan du Sud a été dévasté par une guerre civile qui a duré sept ans et s'est terminée en 2020. Ce conflit a affecté l'économie du pays en raison de l'effondrement de sa production pétrolière dans les zones touchées par le conflit.Les rivalités ont débuté le 15 décembre 2013 et a pris fin le 22 février 2022. Elles ont opposé les partisans du Président Salva Kiir à ceux du vice-Président Riek Machar.Selon The East African, en raison des frais et des obligations dus aux sociétés pétrolières, la production de 170.000 barils de brut par jour sert à rembourser les paiements anticipés et les obligations contractuelles. En réalité, le pays ne gagne que la valeur de 50.000 barils de pétrole quotidiennement.

soudan du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan du sud, dollar us, monnaie nationale, salva kiir, pétrole