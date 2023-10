https://fr.sputniknews.africa/20231014/apres-un-deuxieme-attentat-le-pont-de-crimee-entierement-restaure-plus-tot-que-prevu--video-1062796804.html

Après un deuxième attentat, le pont de Crimée entièrement restauré plus tôt que prévu – vidéo

Près de trois mois après le deuxième attentat ukrainien contre le pont de Crimée, la partie endommagée est déjà complètement restaurée et a rouvert, selon le... 14.10.2023, Sputnik Afrique

Le pont de Crimée a été entièrement restauré 18 jours avant la date prévue, a annoncé le vice-premier ministre Marat Khousnoulline sur sa chaîne Telegram ce 14 octobre.La circulation est déjà rouverte sur les quatre voies.M.Khousnoulline a ajouté que les travaux ont duré moins de trois mois. Pendant cette période, deux travées endommagées ont été démontées et de nouvelles ont été posées.Les deux travées ont nécessité 534 tonnes de structures métalliques, et il a fallu plus de 360 tonnes de béton bitumineux pour la surface de la route, a-t-il précisé.Initialement, il était prévu de rétablir complètement la circulation d'ici le 1er novembre.Un attentat meurtrierLe pont de Crimée, reliant la péninsule à la région de Krasnodar, a subi le 17 juillet une attaque terroriste avec des drones de surface.En résultat, la chaussée a été endommagée, mais les travées de la construction restent sur leurs piliers, selon le ministère russe des Transports.Une jeune fille a été blessée et ses parents sont décédés, a rapporté le gouverneur de la région de Belgorod.Une affaire pénale au titre de l’article "Acte terroriste" a été ouverte par le Comité d’enquête russe.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’installation a été attaquée à deux reprises: le 8 octobre 2022 et le 17 juillet 2023.Le pont a été partiellement détruit lors d’un premier attentat au camion piégé. Au moment de la déflagration, un train de marchandises passait à côté. Sept wagons-citernes ont alors pris feu. L’attaque a fait quatre morts.

