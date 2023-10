https://fr.sputniknews.africa/20231014/apparu-au-maroc-apres-le-seisme-ce-gouffre-colossal-ne-cesse-de-grandir-1062798210.html

Apparu au Maroc après le séisme, ce gouffre colossal ne cesse de grandir

Apparu au Maroc après le séisme, ce gouffre colossal ne cesse de grandir

Le gouffre colossal apparu au Maroc après le séisme continue semble s’agrandir. Par souci de sécurité publique, les autorités ont restreint l’accès à la zone... 14.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-14T17:49+0200

2023-10-14T17:49+0200

2023-10-14T17:49+0200

maghreb

maroc

séisme

cratère

trou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/04/1062536916_0:511:2731:2047_1920x0_80_0_0_8e2c7a70c060cd6e6f4fea641e05e11c.jpg

Le gouffre qui s’est récemment formé dans la province d’El Jadida, dans l’ouest de Maroc, continue de s’agrandir, a indiqué le propriétaire du terrain, relayé par le portail Bladi.Apparu près du village d’Had Oulad Frej, après le séisme du 8 septembre, le cratère mesurait début octobre 20 mètres de diamètre et 60 mètres de profondeur. Il suscite d’autant plus de questions qu’il est situé à 200 kilomètres de l’épicentre du séisme.Plusieurs cas similairesL’apparition de trous similaires a été documentée dans diverses régions à travers la planète, avance Abdderrahmane Haradji, expert dans les risques géologiques et géomorphologiques auprès de l’Université Mohammed Premier d’Oujda, relayé par le média.Par exemple, en 2022, un gouffre d’un diamètre de 25 mètres s’est formé dans la mine d’Alcaparrosa à Tierra Amarilla, au Chili. Dans la province turque de Konya, il existe plus de 2.000 trous similaires.À ce stade, il est impossible d’établir un lien direct entre l’apparition du gouffre et le séisme, selon l’expert.Périmètre de sécuritéActuellement, l’accès à la zone est retreint par les autorités pour des raisons de sécurité publique.Des recherches scientifiques vont être entreprises pour en savoir davantage.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, séisme, cratère, trou