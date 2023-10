https://fr.sputniknews.africa/20231004/un-mysterieux-cratere-est-soudainement-apparu-au-maroc--video-1062537090.html

Un mystérieux cratère est soudainement apparu au Maroc – vidéo

Un mystérieux cratère est soudainement apparu au Maroc – vidéo

Un cratère d’une profondeur de près de 60 mètres et d’un diamètre d’environ 20 mètres s’est soudainement formé dans une province marocaine, dans l’ouest du... 04.10.2023, Sputnik Afrique

L’apparition d’un grand gouffre a été signalée dans la province d’El Jadida, au Maroc après que le pays a subi un grave séisme, selon un journaliste qui a diffusé une vidéo montrant cet abîme.C’est un agriculteur local qui a découvert ce cratère sur son terrain et a ensuite alerté les autorités locales.D’après les estimations présentées par lui auprès de Hespress, la profondeur de ce trou est d’environ 60 mètres avec une largeur dépassant les 20 mètres.L’homme a confié que les forces de sécurité, arrivées sur place, ont entouré le gouffre d’une clôture avant que les tests nécessaires puissent être effectués.Cependant, les autorités marocaines ne se sont pas encore exprimées sur les raisons de l'apparition de ce cratère et son lien avec le tremblement de terre survenu.Un gouffre mystérieux dans une province turqueCe n’est pas la première fois qu’un trou controversé fait surface de cette manière. Un cas similaire a été signalé en février dernier en Turquie, après que ce pays avait subi des tremblements de terre meurtriers et dévastateurs. Les spécialistes n’ont pas constaté de lien direct avec les séismes.Le séisme le plus important au MarocLe tremblement de terre qui s'est produit le 8 septembre au Maroc est le plus important qu'ait jamais connu le pays. D'une magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, il a fait plus de 3.000 morts.Après le sinistre, des habitants de la région marocaine d’Al Haouz ont témoigné auprès du quotidien Al Ahdath Al Maghribia de la découverte, juste après le séisme dévastateur pour le royaume, d’eau dans plusieurs sources qui étaient complètement asséchées.

