https://fr.sputniknews.africa/20231013/le-maroc-se-declare-dispose-a-realiser-les-aspirations-du-peuple-palestinien-1062757271.html

Le Maroc se déclare disposé à "réaliser les aspirations du peuple palestinien"

Le Maroc se déclare disposé à "réaliser les aspirations du peuple palestinien"

Le Maroc est prêt à adhérer à tout effort "visant à réaliser les aspirations du peuple palestinien" pour l’établissement d’un État indépendant, a déclaré le... 13.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-13T11:00+0200

2023-10-13T11:00+0200

2023-10-13T11:00+0200

israël

bande de gaza

hamas

maroc

états-unis

conflit

proche-orient

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/06/1045562791_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4c85ca68fb87d527de6bbfac6d71e053.jpg

Lors d’une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, a exprimé "la disposition du Maroc à adhérer à tout effort arabe et international visant à réaliser les aspirations du peuple palestinien".Ces aspirations consistent "en l’établissement d’un État indépendant" avec Jérusalem-Est comme capitale "sur les frontières du 4 juin 1967, conformément à la solution à deux Etats telle que convenu au niveau international", a rappelé la diplomatie marocaine dans un communiqué.Le roi marocain, Mohammed VI, "n’a eu de cesse d’appeler à se départir de la logique de conflit et de la violence pour faire prévaloir celle de la paix, de la coopération et de l’édification d’un espace prospère pour l’ensemble des peuples de la région", a fait savoir le ministre marocain.Les efforts visant à "prévenir une escalade" au Moyen-Orient ont été également au cœur de la discussion téléphonique entre Nasser Bourita et Antony Blinken, secrétaire d'État américain, selon le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères publié le 11 octobre.Aggravation du conflit israélo-palestinienLa situation au Proche-Orient s'est aggravée après l’offensive lancée le 7 octobre par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas de la bande de Gaza contre Israël. Nommée "déluge d’al-Aqsa", cette opération fait référence à la mosquée al-Aqsa.En réponse, les forces de défense israéliennes ont lancé l'opération "Épées de fer" contre le Hamas dans la bande de Gaza. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, l'armée israélienne a repris le contrôle de toutes les colonies proches de la frontière avec Gaza et a commencé à lancer des frappes aériennes contre des installations, y compris civiles, dans l'enclave gazaouie.Depuis le 7 octobre, l’attaque sans précédent du Hamas en Israël a fait plus de 1.200 morts et près de 4.000 blessés, selon le ministère israélien de la Santé, tandis que le bilan s’établit à plus de 1.537 morts et plus de 6.000 blessés dans la bande de Gaza, selon le ministère gazaoui de la Santé.

israël

bande de gaza

maroc

états-unis

proche-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, bande de gaza, hamas, maroc, états-unis, conflit, proche-orient