"L’Afrique fait partie de la solution au manque de compétences sur le marché du travail mondial"

Le continent africain possède la main-d’œuvre qualifiée de demain pour les économies vieillissantes de l’Occident, a déclaré le chef de la Banque africaine de... 13.10.2023, Sputnik Afrique

Alors que la population des pays occidentaux vieillit et manque de cadres qualifiés sur le marché du travail, le continent africain pourrait pallier ce manque, considère Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement.Comme en attestent les exemples des pays européens et du Japon, cette main-d’œuvre "vieillit rapidement et ils recherchent des gens". Or, "une population africaine qualifiée serait en mesure de fournir cela".Atouts africainsLa population de l’Afrique atteindra 1,72 milliard d’habitants d’ici 2030, poursuit le chef de la Banque africaine de développement. Parmi eux, 477 millions sont des jeunes, âgés de 15 à 35 ans.En outre, concernant le potentiel africain, Akinwumi Adesina a déclaré que "l’Afrique doit adopter une position selon laquelle elle ne sera plus en bas, mais en haut".

