La Russie aurait conçu un drone pour détruire l'artillerie en profondeur du front

Des spécialistes russes ont créé le drone à grande vitesse baptisé Tubus, susceptible d'être lancé à partir d'une installation portable, pour détruire les blindés et l'artillerie de l'ennemi en profondeur du front, relatent les médias. Cet appareil, qui pèse 10 kilogrammes, atteint rapidement sa cible et il est très difficile de l'abattre, d’après un représentant de l’industrie de la défense russe cité par les médias. Sa vitesse est de 250 à 300 km/h. Les autres drones volent à 100-150 km/h et sont donc plus exposés au risque d’être repérés et abattus avec une arme d’infanterie.Le rayon d'action de Tubus drone est de 30 à 40 kilomètres.Une première en RussiePesant 10 kg, et son lanceur 5 kg, l'appareil n'a pas d'analogues en Russie actuellement. Les autres drones volent à une vitesse de 100-150 km/h, respectivement, ils sont visibles et plus faciles à abattre avec des armes de petit calibre, souligne la source. Prêt à l'utilisationTubus aurait passé avec succès les tests et devrait arriver dans la zone de l’opération militaire spéciales russe en Ukraine dans deux mois.Il a été signalé précédemment que la Russie avait créé un avion sans pilote MM-1 en mousse plastique, invisible aux moyens de guerre électronique.

