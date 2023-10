https://fr.sputniknews.africa/20231011/ukraine-israel-comment-les-crises-affectent-le-secteur-energetique-en-afrique-1062712085.html

Ukraine, Israël: comment les crises affectent le secteur énergétique en Afrique

Ukraine, Israël: comment les crises affectent le secteur énergétique en Afrique

Les soubresauts internationaux en Ukraine ou en Israël affectent le marché de l’énergie et l’Afrique n’échappe pas aux conséquences, a déclaré à Sputnik... 11.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-11T18:10+0200

2023-10-11T18:10+0200

2023-10-11T18:10+0200

international

guinée

énergie

énergie éolienne

énergie solaire

énergies renouvelables

électricité

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102299/69/1022996908_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_d063d1ccad480f8c219b340e7bd7b56e.jpg

Personne n’est à l’abri. Dans un monde interconnecté, les crises internationales déteignent sur toutes les économies, y compris en Afrique, a expliqué à Sputnik Niankoye Haba, ambassadeur de Guinée à Moscou. Le secteur de l’énergie est en particulier affecté par ces flambées de tensions, au Moyen-Orient comme en Europe de l’Est.Électrification et énergies renouvelablesPour assurer son développement sereinement, l’Afrique doit donc miser sur le secteur de l’énergie. Des collaborations peuvent être tissées avec des partenaires étrangers, comme la Russie, en vue de l’électrification du continent, souligne Niankoye Haba. La Guinée est un exemple caractéristique de pays émergents cherchant à renforcer sa sécurité énergétique.L’Afrique peut en outre s’appuyer sur la montée en puissance des énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien, affirme encore l’ambassadeur. Le continent possède un vrai potentiel en la matière. Le pays avait notamment approché le groupe russe RusHydro pour la construction de barrages et de centrales électriques.Le Semaine russe de l'énergie se tient du 11 au 13 octobre à Moscou. Pour sa sixième édition, le forum accueillera plus de 4.000 participants issus de 60 pays, venus discuter des grands enjeux énergétiques, comme la stabilité des marchés, le développement de l'industrie pétrolière ou l’agenda climatique. Une attention particulière sera cette année accordée à l’utilisation du numérique dans le secteur énergétique.

guinée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, guinée, énergie, énergie éolienne, énergie solaire, énergies renouvelables, électricité, opinion