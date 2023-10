https://fr.sputniknews.africa/20231011/les-dessous-du-rapprochement-entre-liran-et-le-soudan--1062704031.html

Les dessous du rapprochement entre l’Iran et le Soudan

Les dessous du rapprochement entre l'Iran et le Soudan

11.10.2023

La fin d’une brouille longue de 7 ans. L’Iran et le Soudan ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques, rompues en 2016. Un rapprochement dû en particulier à des raisons économiques et à l’importance des marchés africains pour Téhéran, comme l’explique à Sputnik le politologue Emad Abshenas.La Soudan pourrait en particulier devenir un hub pour redistribuer les exportations iraniennes à travers toute l’Afrique. Khartoum pourrait également produire des denrées agricoles dont l’Iran a besoin, voire acheter des armes pour répondre à ses besoins de défense, souligne l’expert.Ce rapprochement parachève en outre la normalisation des relations entre l’Iran et la plupart des pays arabes. Seuls le Maroc et Bahreïn n'entretiennent pas officiellement de relations politiques avec Téhéran, mais cela pourrait changer dans un avenir proche, souligne encore Emad Abshenas.Réparer une erreurCôté soudanais, ce réchauffement avec l’Iran est aussi vu d’un bon œil. La rupture diplomatique n’a rien apporté aux deux pays et appartient désormais à l’histoire ancienne, a ainsi expliqué à Sputnik Rabia Abdelati, leader de l’initiative d’accord national "Appel au Soudan".Dans un contexte de conflit contre les Forces de soutien rapide (RSF), Khartoum a "particulièrement besoin d'une coordination avec ses voisins", explique encore le responsable.L’Iran et le Soudan avaient rompu leurs relations en 2016, après des attaques contre les missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et à Mashhad.

