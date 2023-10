https://fr.sputniknews.africa/20231010/e-pays-subsaharien-retablit-ses-relations-diplomatiques-avec-liran-1062672588.html

Сe pays subsaharien rétablit ses relations diplomatiques avec l’Iran

Сe pays subsaharien rétablit ses relations diplomatiques avec l’Iran

Les contacts de haut niveau de ces derniers mois ont abouti au rétablissement des relations diplomatiques entre l’Iran et la République du Soudan, selon la... 10.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-10T12:03+0200

2023-10-10T12:03+0200

2023-10-10T12:03+0200

international

afrique subsaharienne

soudan

iran

relations diplomatiques

reprise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/03/1060301821_0:142:3137:1906_1920x0_80_0_0_eeae760062335d30c1bfe140907eb350.jpg

Cette décision résulte d’une série de contacts de haut niveau qui ont eu lieu au cours de ces derniers mois.Selon la diplomatie iranienne, les gouvernements des deux pays ont convenu de développer entre eux des relations amicales fondées sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité, des intérêts communs et de la coexistence pacifique.Les parties ont également convenu de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir prochainement les ambassades des deux pays.Rupture des relationsLe Soudan avait rompu ses relations avec l’Iran en janvier 2016 en signe de solidarité avec l’Arabie saoudite.Khartoum avait alors condamné "des ingérences de l’Iran dans la région par le biais d'une logique communautaire en plus de la négligence par les autorités iraniennes d’empêcher les agressions contre l’ambassade et le consulat d’Arabie saoudite en Iran".Des manifestants iraniens en colère avaient incendié le bâtiment de l’ambassade d'Arabie saoudite à Téhéran et saccagé le siège de son consulat dans la ville de Masshad, en signe de protestation contre l’exécution du dignitaire religieux chiite, Nimr baqer al-Nimr.

afrique subsaharienne

soudan

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, soudan, iran, relations diplomatiques, reprise