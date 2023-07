https://fr.sputniknews.africa/20230723/liran-offre-au-mali-ses-competences-en-matiere-de-telecommunications-et-de-cybersecurite-1060715436.html

L’Iran offre au Mali ses compétences en matière de télécommunications et de cybersécurité

Téhéran s’est engagé à former des experts maliens dans des domaines liés au numérique, rapportent les médias à l’issue d’une rencontre entre le ministre malien... 23.07.2023, Sputnik Afrique

Le ministère malien de la Communication et de l’Économie numérique a annoncé la volonté de l’Iran de former des spécialistes maliens dans des domaines tels que la communication, les télécommunications, la cybersécurité et la 5G.Cet engagement iranien a été exprimé lors d’une réunion entre le ministre malien Alhamdou Ag Ilyène et l’ambassadeur iranien Hossein Taleshi Salehani mercredi 19 juillet.La rencontre s’est tenue dans le but de renforcer la coopération entre l’Iran et le Mali, en mettant l’accent sur les domaines des télécommunications et du numérique. Plusieurs projets ont été annoncés, tels que la création d’un centre d’innovation au Mali et le renforcement des capacités de la télévision nationale malienne.La création d’un centre d’innovation au Mali et le renforcement des capacités de la télévision malienne étaient également au menu.La seule information supplémentaire divulguée concernant le programme de formation indique que les experts seront désignés parmi les cadres du ministère.Les visites réciproques des chefs de diplomatieLe numérique est un nouveau domaine de coopération entre Bamako et Téhéran.Leur rapprochement avait connu une nouvelle étape en 2022, l’année des visites croisées du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop en février à Téhéran et de son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian à Bamako en août.Les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies, de l’agriculture et de l’élevage avaient été alors abordés.

