L'Iran vise à élargir les liens avec ce pays d’Afrique de l’Ouest

L'Iran souhaite développer des relations bilatérales avec le Burkina Faso et a des programmes visant à y parvenir. Le pays d'Afrique de l'Ouest a pour sa part... 19.06.2023, Sputnik Afrique

Téhéran cherche à promouvoir ses relations avec le Burkina Faso, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques Ali Bagheri Kani. M. Kani a fait cette déclaration lors d'une réunion avec Issa Boro, secrétaire général du ministère burkinabé des Affaires étrangères, dimanche à Téhéran, relate l'agence de presse IRNA."L'Iran a mis à son ordre du jour le programme d'élargissement des liens avec le Burkina Faso",a-t-il déclaré.Un rapprochement réciproqueLe responsable burkinabé, pour sa part, a déclaré que son pays souhaitait favoriser ses relations politiques, économiques et culturelles avec la République islamique d'Iran, appartenant selon lui à une civilisation et une culture riches et anciennes.M.Boro a également annoncé la décision de son pays d'ouvrir une ambassade à Téhéran.Bagheri Kani, à son tour, a salué le projet de créer une ambassade en Iran. Selon lui, la Commission conjointe pour la coopération globale est un mécanisme approprié pour traiter des questions d'intérêt mutuel.L'Iran a élaboré un programme pour développer les relations bilatérales avec le Burkina Faso, a-t-il ajouté.Issa Boro s'est rendu à Téhéran à la tête d'une délégation afin d'échanger avec des responsables iraniens sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

