https://fr.sputniknews.africa/20230504/le-burkina-ferait-face-a-une-coalition-internationale-selon-son-ministre-de-la-defense-1059023042.html

Le Burkina ferait face à "une coalition internationale", selon son ministre de la Défense

Le Burkina ferait face à "une coalition internationale", selon son ministre de la Défense

Le ministre burkinabè de la Défense a dénoncé devant des représentants de la société civile une "coalition internationale" contre le Burkina Faso. Il a exhorté... 04.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-04T09:04+0200

2023-05-04T09:04+0200

2023-05-04T10:08+0200

international

afrique subsaharienne

burkina faso

coalition

lutte antiterroriste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/18/1054576545_0:311:3000:1999_1920x0_80_0_0_b8e95140c3f7f2be6f44d8c53b5ea8ca.jpg

Au cours des années de présence dans la région, les forces occidentales n'ont pas été en mesure de résoudre le problème de sécurité. Le colonel-major Kassoum Coulibaly, ministre burkinabè de la Défense, a profité d’une rencontre avec des représentants des organisations de la société civile mercredi 3 mai pour pointer les agissements d’une coalition internationale.Il a demandé aux Burkinabè plus de solidarité pour sauver la patrie et les a invités à ne pas être complices de cette coalition.Il a démenti le recours à des forces étrangères dans la lutte contre le terrorisme et a affirmé que le gouvernement ne comptait que sur les ressources endogènes."Nous sommes en train d’agir par notre propre moyen."Il a déclaré qu’il "n’y a aucun membre de Wagner au Burkina Faso, ce sont nos Forces [Forces de défense et de sécurité et Volontaires pour la défense de la patrie] qui combattent".Confirmation du Premier ministreLe militaire n’est pas le premier à déclarer que le pays ne comptait que sur ses propres forces dans la lutte contre le terrorisme et pour l’intégrité territoriale.Deux jours plus tôt, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela a démenti l’éventualité du recours à des forces étrangères.Le Burkina Faso a décrété fin avril une mobilisation générale des hommes de plus de 18 ans "physiquement aptes" "en vue de défendre l’intégrité du territoire national, de restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire et d’assurer la protection des populations et de leurs biens, contre la menace et les actions terroristes".Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes récurrentes dans plusieurs régions.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, burkina faso, coalition, lutte antiterroriste