Le Burkina Faso prolonge l'état d'urgence dans plusieurs régions

Le gouvernement du Burkina Faso a adopté le 28 avril au soir la prolongation de l'état d'urgence dans huit régions sur les 13 que compte le pays, a déclaré ce dimanche 30 avril le Conseil des ministres du pays.Les autorités avaient décrété l'état d'urgence pour une période de trente jours à compter du 30 mars 2023 à minuit, dans 22 provinces réparties sur huit régions du Burkina Faso. Depuis le mois de mars, l'armée burkinabè mène plusieurs opérations militaires d'envergure contre les groupes terroristes armés dans différentes régions.Situation au Burkina FasoLe Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait depuis sept ans plus de 10.000 morts -civils et militaires- selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés internes.

