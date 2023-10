https://fr.sputniknews.africa/20231011/la-croissance-africaine-continue-de-tenir-la-route-selon-les-donnees-du-fmi-1062707047.html

La croissance africaine continue de tenir la route, selon les données du FMI

Des signes d'une reprise économique émergent en Afrique et le continent devrait afficher une croissance de 3,8% en 2024, selon les derniers chiffres du FMI...

L’Afrique remise sur de bons rails. Après une période difficile, dans le sillage du Covid-19 et du conflit en Ukraine, le continent semble avoir retrouvé la voie de l’activité économique, selon un récent rapport du Fonds monétaire international (FMI).L’Afrique devrait ainsi afficher une croissance de 3,8% en 2024, contre 3,2% d’ici fin 2023. La consommation devrait notamment augmenter l’an prochain, de même que les investissements privés qui renforceront la croissance dans les trois quarts des pays du continent, selon le FMI.Afrique du Nord contre Afrique subsaharienneLa dynamique est particulièrement positive en Afrique subsaharienne, où des pays "pauvres en ressources naturelles" ont réussi à diversifier leurs économies. Le Kenya, le Sénégal et surtout le Rwanda, dont la croissance affichera 7% en 2024, en sont de bons exemples.L’Afrique du Nord est en revanche plus en retrait. La croissance des pays non producteurs de ressources naturelles sera "relativement terne" en 2024, annonce le FMI. Freinée par le ralentissement égyptien, la région dans son ensemble affichera 3,5% de hausse du PIB l’an prochain.Autre bonne nouvelle: alors que la croissance s’accélère, l’inflation diminue. Après avoir culminé à 10% fin 2022, l’inflation annuelle médiane est retombée à près de 7% en juillet 2023 pour l’ensemble du continent. Tous les pays africains ne sont cependant pas logés à la même enseigne: un tiers d’entre eux continuent d’enregistrer une inflation à deux chiffres ou supérieure, souligne le FMI.Un récent rapport de la Banque centrale avait déjà mis en lumière les différences entre l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et Centrale en matière de croissance. Les deux premières régions s’en sortent mieux que la dernière.

