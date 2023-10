https://fr.sputniknews.africa/20231010/est-ouest-centre-quelle-region-dafrique-connait-la-plus-forte-croissance-1062689583.html

Est, Ouest, Centre: quelle région d’Afrique connaît la plus forte croissance?

Dans une période post-Covid, la reprise économique s’effectue à différents rythmes en Afrique et certaines régions sont plus dynamiques que d’autres, à en... 10.10.2023, Sputnik Afrique

Après les soubresauts économiques causés par le Covid, la crise climatique et le conflit en Ukraine, l’Afrique se situe dans une phase de reprise économique, mais toutes les régions subsahariennes ne performent pas de la même manière, rapporte une récente étude de la Banque centrale.Parmi les grands ensembles, c’est l’Afrique de l’Ouest qui s’en sort le mieux. L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) devrait en effet afficher une croissance de 5,1% en 2023. La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) suit de près, avec une croissance prévue à 5,9%.Le constat est plus mitigé pour l’Afrique centrale. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) devrait afficher une croissance en stagnation, à hauteur de 2,8% en 2023 et de 2,9% en 2025. La baisse des prix du pétrole brut, principal produit d’exportation pour cet ensemble, devrait peser sur les résultats. Le Cameroun devrait cependant rester un bon élève en Afrique centrale, avec une croissance de 4%, s’appuyant notamment sur l’industrie minière.Le cercle des dixL’Afrique subsaharienne voit toujours son économie tirée vers le haut par un petit cercle de pays, qui font office de locomotives. Les trois quarts du PIB de la région sont en effet générés par dix pays. La plupart de ces dix pays ont néanmoins des taux de croissance inférieurs à ceux de la décennie passée, comme le Soudan, le Ghana et l’Angola.Le Rwanda est le pays qui affichera la meilleure croissance en 2023 (7%), devant la République Démocratique du Congo (6,8%) et la Côte d'Ivoire (6,6%). La croissance globale de l’Afrique subsaharienne devrait s’élever à 2,5%.La plupart des pays au sud du Sahara souffre par ailleurs d’un surendettement, qui pèse sur leur économie. Le phénomène s’est amplifié avec la pandémie de Covid-19. L’inflation a pour sa part reculé à 7,3% en 2023 contre 9,3% en 2022, même si elle reste supérieure aux objectifs de la plupart de banques centrales des pays subsahariens, souligne la Banque mondiale.

