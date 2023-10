https://fr.sputniknews.africa/20231010/hamas-israel-loccident-veut-faire-oublier-lechec-de-sa-guerre-contre-la-russie-selon-un-expert-1062686796.html

Hamas-Israël: l’Occident veut "faire oublier l’échec de sa guerre contre la Russie", selon un expert

Dans cette édition de L’Afrique en marche, le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thomann expose les tendances lourdes de la géopolitique mondiale à long terme qui... 10.10.2023, Sputnik Afrique

Hamas-Israël: l’Occident veut «faire oublier l’échec de sa guerre contre la Russie», selon un expert Dans cette édition de L’Afrique en marche, le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thomann expose les tendances lourdes de la géopolitique mondiale à long terme qui génèrent les fractures de l’ancien ordre hérité de la chute de l’URSS et qui constituent le terreau du déclenchement de conflits régionaux, comme celui opposant le Hamas à Israël.

"À l’instar de tous les conflits régionaux qui apparaissent dans les quatre coins du monde, celui qui oppose actuellement le mouvement palestinien Hamas à l’armée israélienne le long de la frontière entre Gaza et Israël et suscite l’émoi partout, n’est en réalité qu’un exemple parmi d’autres dû aux bouleversements géopolitiques profonds qui secouent le monde, notamment depuis le début de l’Opération spéciale militaire russe en Ukraine", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thomann. Pour M.Thomann, afin d’éviter de comprendre d’une manière réductionniste les évènements qui surviennent dans différentes régions du monde, "il est nécessaire de les placer en perspective dans le long-terme géopolitique".À ce titre, il indique qu’un événement majeur comme celui du sabotage des gazoducs Nord Stream I et II doit être lu dans le cadre du projet américain de l’initiative des trois mers. "Cette initiative est l’héritière de la géopolitique polonaise menée par le général Josef Pilsudski, qui a initié le projet de l’Intermarium dès les années 1920 pour rassembler les pays de l’Europe centrale et orientale dans un espace préservé des appétits géopolitiques de ses voisins. Il s’agissait pour lui, plus précisément, de créer une fédération des États situés entre les mers Baltique, Noire et Adriatique pour se protéger face à l’Allemagne et l’Union soviétique".Enfin, Pierre-Emmanuel Thomann souligne que "la configuration géopolitique est aujourd’hui différente, étant donné que l’Allemagne et la Pologne sont devenues des alliées au sein de l’Otan et de l’Union européenne. Néanmoins, elle a pris une tournure géoéconomique tout en maintenant le cap d’une manière implicite sur les mêmes géostratégiques".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

