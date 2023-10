Voici les domaines dans lesquelles le Burkina Faso et l’Iran ont signé huit accords

https://fr.sputniknews.africa/20231008/voici-les-domaines-dans-lesquelles-le-burkina-faso-et-liran-ont-signe-huit-accords-1062637664.html

La première session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et l’Iran a débouché sur la signature de huit accords de partenariat sur les 14... 08.10.2023, Sputnik Afrique

À la clôture de la première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République islamique d’Iran, tenue du 2 au 5 octobre à Ouagadougou, huit accords de coopération ont été actés.Ils ont été signés par la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso, Olivia Rouamba, et le ministre des Coopératives, du Travail et du Bien-être Social de la République Islamique d’Iran, Sayed Mortazavi.Des accords marquant la relance de la coopérationLes accords concernent les domaines de la protection de l’environnement, des mines et de l’énergie, de l’urbanisme et de la construction, du travail et de la protection sociale, de l’enseignement supérieur, de l’industrie pharmaceutique, de la formation professionnelle, de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle.Selon Olivia Rouamba, la signature marque la relance de la coopération entre le Burkina Faso et la République d’Iran. La ministre a assuré la délégation iranienne de l’engagement des autorités burkinabé à perpétuer cette relation.Un pays indépendant qui soutient des pays africainsSayed Mortazavi a signalé pour sa part que la relance de cette coopération se faisait dans le but d’accompagner le Burkina Faso dans sa dynamique de développement en nouant des partenariats avec les États qu’il souhaitait.Au mois de septembre, l’Iran avait déjà annoncé être prêt à construire une raffinerie de pétrole au Burkina Faso et à exporter des services techniques et d’ingénierie vers ce pays.

