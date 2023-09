https://fr.sputniknews.africa/20230904/ce-nouveau-membre-des-brics-avec-qui-le-burkina-pourrait-resserrer-les-liens-economiques-1061872083.html

Ce nouveau membre des BRICS avec qui le Burkina pourrait resserrer les liens économiques

Le Président iranien a souhaité promouvoir les relations économiques et scientifiques entre son pays, récemment invité à rejoindre les BRICS, et le Burkina... 04.09.2023, Sputnik Afrique

L'Iran, qui rejoindra les BRICS en 2024, compte intensifier ses échanges avec le Burkina Faso, a déclaré le Président iranien, Ebrahim Raïssi, en accueillant le 4 septembre Olivia Rouamba, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, en visite officielle à Téhéran.Selon le dirigeant de la République islamique, l’Iran est prêt à partager son expérience avec les pays amis, notamment en Afrique.La décision de mettre en place une commission conjointe irano-burkinabè avait été annoncée en juin. Dans le même temps, Ouagadougou avait fait part de son intention d'ouvrir une ambassade à Téhéran.Peu avant, l'ambassadeur iranien à Ouagadougou, Mojtaba Faghihi, avait rencontré Mme Rouamba pour consultations approfondies sur la situation politique et militaire en Afrique de l'Ouest, rapportait l'agence de presse iranienne Tasnim. Le diplomate iranien avait souligné l'importance de l'implication du secteur privé iranien au Burkina Faso, ainsi que l'expansion des liens économiques, culturels et scientifiques entre les deux États.Iran, l’un des six nouveaux membres des BRICSL’Iran et cinq autres pays (Arabie saoudite, Argentine, Égypte, Émirats arabes unis et Éthiopie) rejoindront à part entière les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à partir de janvier 2024.L’élargissement des BRICS a été annoncé par le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, lors du dernier sommet de l’organisation qui s'est tenu du 22 au 24 août à Johannesburg.

