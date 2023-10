https://fr.sputniknews.africa/20231008/les-familles-algeriennes-sont-propres-linvasion-de-punaises-de-lits-en-france-fait-reagir-1062642351.html

"Les familles algériennes sont propres": l’invasion de punaises de lits en France fait réagir

Alors que la France fait face à la prolifération de punaises de lit, la situation fait réagir en Algérie. Entre dégoût et amusement, les internautes algériens... 08.10.2023, Sputnik Afrique

Une invasion qui fait parler. Les punaises de lit ont fait leur apparition en France, en particulier à Paris, ce qui inquiète les autorités à quelques mois des Jeux olympiques qui doivent se tenir dans la capitale française. En Algérie, les commentaires sont allés bon train sur la situation du voisin français.Alors qu’Alger a d’ores et déjà pris des mesures pour éviter la propagation depuis la France, le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saihi, a glissé une petite pique aux Français, expliquant que la prolifération des punaises renseignait sur "certaines choses concernant l’hygiène". "Les familles algériennes sont propres. Il n’y a pas de craintes à avoir de ce côté", a-t-il ajouté.Sur les réseaux sociaux, les commentaires n’ont pas tardé à fuser côté algérien. Une internaute se demande ainsi si Paris n’est pas revenue au temps des Misérables, en référence au fameux roman de Victor Hugo décrivant la misère et la crasse de la capitale au XIXe siècle.Les détournements humoristiques ont évidemment fleuri. Un internaute algérien a par exemple fait appel à l’intelligence artificielle pour illustrer les balades romantiques d’un couple de punaises à Paris.Un autre a détourné une rencontre des Présidents français et algérien, Abdelmadjid Tebboune donnant un petit conseil à Emmanuel Macron pour se débarrasser des nuisibles.Alger prend des mesuresDepuis plusieurs semaines, la France fait face à une propagation de punaises de lits, qui envahissent en particulier les lieux publics, comme les transports ou les écoles. Sept établissements scolaires ont ainsi dû être fermés, après la présence avérée de ces insectes. Un cinéma de la capitale parisienne a également été touché et des signalements ont été effectués sur une ligne de métro.Côté algérien, les autorités ont décidé de prendre les devants pour éviter une contamination depuis la France. La surveillance a notamment été accrue dans les aéroports, les ports et les postes frontaliers.

