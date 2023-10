https://fr.sputniknews.africa/20231008/la-russie-reprend-les-livraisons-de-brut-dans-ce-pays-des-brics-1062622140.html

La Russie reprend les livraisons de brut dans ce pays des BRICS

En septembre, la Russie a repris les exportations de pétrole brut au Brésil après une pause de deux ans, selon les données de la douane brésilienne analysées... 08.10.2023, Sputnik Afrique

L’analyse des données de la douane brésilienne réalisée par Sputnik révèle qu’au mois de septembre, la Russie a de nouveau expédié une cargaison de pétrole brut au Brésil, pour la première fois depuis août 2021.84.400 tonnes ont été livrées pour 48 millions de dollars. En août 2021, la Russie a fourni 42.100 tonnes pour 16,6 millions de dollars.La livraison de septembre a été la plus importante depuis juin 2010 (117.800 tonnes).Par contre, les importations de produits pétroliers russes par le Brésil ont diminué en septembre par rapport au mois d’août. Leur quantité a baissé de 22%, à 717.300 tonnes, alors que leur coût a baissé de 13% jusqu’à 593,8 millions de dollars.Cette baisse est intervenue suite à l’interdiction par le gouvernement russe le 21 septembre d’exporter de l’essence et du diesel.Du brut à des fins de raffinageLe Brésil fait partie des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) avec l’Inde et la Chine qui achètent activement du pétrole russe.Contrairement à ces derniers, le pays latino-américain est un important producteur et exportateur, mais il importe du brut pour ses besoins de raffinage nationaux.Au mois de septembre, la Russie a expédié au Brésil du Varandey, un pétrole brut léger non corrosif.

