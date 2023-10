https://fr.sputniknews.africa/20231007/voici-le-top-10-des-meilleures-universites-africaines-1062611921.html

Voici le top 10 des meilleures universités africaines

Classement des universités africaines

2023-10-07T17:08+0200

2023-10-07T17:08+0200

2023-10-07T17:23+0200

Le classement des meilleures universités africaines, relayé par Sputnik Afrique, permet aux futurs étudiants de choisir l’établissement où faire leurs études suivant leurs futurs projets professionnels.À l’occasion de la Journée mondiale de l’enseignant, célébrée dans le monde le 5 octobre, voici une liste non exhaustive des établissements d’enseignement supérieur sur le continent africain.Au total, 41 établissements africains figurent dans la dernière édition du classement QS World University Rankings 2024, publiée en juin.La majorité d’entre eux est située en Égypte (15), et en Afrique du Sud (11). Ce classement, dont la dernière édition a été publiée en juin, prend en compte un certain nombre de facteurs. Ainsi, chaque institution est évaluée selon la réputation académique, la perception des employeurs, le ratio professeurs/étudiants, la notoriété des facultés, le ratio de professeurs internationaux et le ratio d’étudiants internationaux.Au total, l’édition 2023 réunit 1.418 établissements dans le monde.Le top 10 des universités africainesLe podium est occupé par trois établissements sud-africains.Université du Cap (UCT) C'est la première du classement africain, occupant pourtant la 173e position dans la liste mondiale. Fondé en 1829, cet établissement est le plus ancien sur le continent. Actuellement, il compte plus de 21.000 étudiants. D’après EduRank, un autre système de classement, le taux d’acceptation à l’université du Cap est de 50%.Université du WitwatersrandCette établissement est le deuxième (264e position générale). Parmi ses anciens élèves, l'université compte 4 lauréats du Prix Nobel, dont Nelson Mandela, Sydney Brenner, Nadine Gordimer et Aaron Klug. L’établissement, ouvert depuis 1922, se situe à Johannesburg. Sa caractéristique: un enseignement exclusivement en anglais. L’université compte plus de 40.000 étudiants, selon son site officiel. Les branches les plus prisées sont le commerce, la jurisprudence et le management (26%) et les sciences humanitaires (25%). D’après EduRank, le taux d'acceptation est environ de 25%: cet indicateur est calculé sur la base du rapport entre les admissions et les candidatures.Université de StellenboschLe top 3 africain est clôturé par l'université de Stellenbosch (283e position générale) L’établissement, fondé en 1866, se trouve dans la ville éponyme d’Afrique du Sud et compte plus de 32.000 étudiants, d’après son site officiel. Ici, l’enseignement se fait en 3 langues: afrikaans, anglais et xhosa. L’ancien Président sud-africain Thabo Mbeki est l’un de ses anciens élèves.Université de JohannesburgL’université de Johannesburg occupe la quatrième position (306e générale). Elle comprend plus de 50.000 étudiants. Il s’agit de l’une des plus jeunes universités, car elle a été créée en 2005. Ici, le taux d’acceptation est de 77%.L'université de PretoriaCette université est 5e en Afrique (323e position générale) accueille environ 38.500 étudiants. Fondée en 1908, elle est considérée comme l'une des principales universités de langue afrikaans du pays, bien que l’enseignement puisse se faire également en anglais. Le taux d’acceptation est de 13%. Elon Musk est un ancien élève de cet établissement.Université du CaireSixième en Afrique (371e position générale), c'est la première université publique en Égypte. Située à Gizeh, elle a été fondée en 1908. L’établissement accueille 230.000 étudiants. L’enseignement est accessible en anglais, en arabe, en français. Le taux d’acceptation est de 90%.L’activiste de la cause palestinienne Yasser Arafat, l’acteur Omar Sharif, l'ancien secrétaire général des Nations unies Boutros Boutros-Ghali ont étudié sur ses bancs.Université américaine du CaireL'AUC est 7e en Afrique (415e en général). Elle accueille environ 6.000 étudiants et est la principale institution d’arts libéraux accréditée par les États-Unis dans la zone. Son taux d’acceptation est de 42%, l’enseignement se fait en anglais.Université du KwaZulu-NatalL'université du KwaZulu-Natal (8e en Afrique) compte plus de 33.000 étudiants. Elle a été créée en 2004 et se situe dans la ville de Durban. L’enseignement se fait en anglais, avec un taux d’acceptation de 63%. D’après le classement de QS cette université n’a pas de score et se situe entre les positions 621 et 630.Université Ain ShamsL'ASU, 9e en Afrique, est basée au Caire et comprend 156.000 étudiants. Le taux d’acceptation est de 66%. L’enseignement est accessible en anglais, arabe, français. Cet établissement n’a pas non plus de note dans le classement de QS et se situe entre les positions 721 et 730.Université du Nord-OuestL'Université NWU, 10e en Afrique, se situe en Afrique du Sud, dans les villes de Potchefstroom, Mahikeng et Vanderbijlpark. Cet établissement comprend plus de 60.000 étudiants. Son taux d’acceptation est de 93%. Sans note particulière, il se situe entre les positions 801 et 850.Dans le classement QS figurent également l'université sud-africaine Rhodes, l'université de Nairobi (Kenya), l'université de Sousse (Tunisie).Faire son choixActuellement, l'enseignement supérieur cherche à se développer en Afrique et tente de surmonter des défis comme la pénurie de ressources humaines et de capacités dans les domaines des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques, ainsi que dans les secteurs de l’agriculture et de la santé.Choisir une université pourrait constituer un acte déterminant pour son projet professionnel. Plusieurs critères devraient être pris en compte. Par exemple, l’université, publique ou privée, doit être capable d’offrir des formations dans plusieurs domaines.De plus, les moyens matériels conséquents, les ressources humaines adéquates, les technologies pour l’enseignement comptent également. Une université moderne doit avoir une plateforme numérique de ressources et de contenus.Ensuite, une collaboration étroite avec le monde professionnel est indispensable.

