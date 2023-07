https://fr.sputniknews.africa/20230703/voici-les-dix-meilleures-universites-dafrique-subsaharienne-selon-times-higher-education-1060307947.html

Voici les dix meilleures universités d’Afrique subsaharienne, selon Times Higher Education

Quatre universités sud-africaines, deux tanzaniennes, une ougandaise, une nigérienne, une rwandaise et une ghanéenne… Un organisme britannique a réalisé le top...

2023-07-03T16:34+0200

La liste des 10 meilleures universités d’Afrique subsaharienne vient d’être publiée par Time Higher Education, organisme britannique spécialisé dans les données sur l’enseignement supérieur.Selon son premier classement, l’université sud-africaine de Witwatersrand est choisie comme la meilleure de cette région. La deuxième place est occupée par celle de Johannesburg, qui est suivie par l’université de la Santé et des sciences connexes de Muhimbili en Tanzanie.Ensuite, celles de Pretoria, en Afrique du Sud, et de Makerere, en Ouganda, clôturent le top 5.Parmi les autres établissements figurent l’université du Cap occidental (Afrique du Sud), la Covenant University (Nigeria) et le Global Health Equity (Rwanda). Enfin, les universités Ashesi (Ghana) et Ardhi (Tanzanie) ferment le classement.Plus de 100 universités étudiéesSelon la source, pour établir ce classement, Time Higher Education a évalué les données de 120 établissements de 20 pays d’Afrique subsaharienne. Pour choisir les meilleurs, il a pris en compte cinq indicateurs: les ressources et les finances, l’accès et l’équité, les compétences pédagogiques, l’engagement des étudiants et l’impact sur l’Afrique.

