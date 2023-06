https://fr.sputniknews.africa/20230605/voici-pourquoi-les-universites-africaines-avancent-tant-dans-un-palmares-des-meilleures-du-monde-1059723940.html

Voici pourquoi les universités africaines avancent tant dans un palmarès des meilleures du monde

Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) a rendu publique l’édition 2022 de son classement annuel regroupant les meilleures universités du monde. Cette fois, le palmarès s’est complété de 25 nouveaux établissements d’études supérieures de pays africains.En outre, les cinq pays qui sont entrés dans le classement pour la première fois se trouvent tous en Afrique (Zambie, Namibie, Mozambique, Zimbabwe et île Maurice).Le classement annuel repose sur 13 critères principaux, à savoir notamment l’enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales.Nigeria, Afrique du Sud et bien d’autresParmi les universités africaines, l'Université du Cap (Afrique du Sud) a démontré la meilleure performance. Elle a gagné 23 positions de la 183e place l'an dernier à la 160e cette année. C'est la seule université africaine faisant partie du top 200.Au total, la nouvelle édition du palmarès Times Higher Education a compris 97 universités de 17 pays africains, bien qu'en 2012 le classement mondial des universités ne comprenait que quatre universités de deux pays africains: celle du Cap, de Stellenbosch, de Witwatersrand (toutes en Afrique du Sud) et celle d’Alexandrie en Égypte.Le Nigeria a été particulièrement mis en valeur. Par rapport à l'année dernière, ce pays d'Afrique de l'Ouest a doublé sa présence dans le classement. Il est désormais représenté par 12 universités et se place, dans le classement, après l'Afrique du Sud, mais devant l'Égypte.Selon le président de la Commission nationale des universités du Nigeria Peter Okebukola, le succès des universités d’Afrique s’explique par nombre de raisons. Elles renforcent leurs positions grâce à l’augmentation du financement des recherches et des infrastructures, l’élaboration de plans de développement par les établissements eux-mêmes, la médiatisation de problèmes du domaine académique, ainsi que les échanges internationaux interuniversitaires.

