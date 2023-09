https://fr.sputniknews.africa/20230919/un-centre-de-langue-russe-ouvert-dans-ce-pays-dafrique-du-nord-deux-autres-sont-annonces-1062229199.html

Un centre de langue russe ouvert dans ce pays d’Afrique du Nord, deux autres sont annoncés

Un centre de langue russe ouvert dans ce pays d’Afrique du Nord, deux autres sont annoncés

L'Algérie abrite désormais un centre d'étude de la langue russe, premier dans son genre, qui a ouvert ses portes le 18 septembre à Alger. Deux autres sont... 19.09.2023

Le premier centre d'enseignement en langue russe a ouvert ses portes à Alger sur la base de l’université Alger-2, a fait part le ministère russe de l’Éducation dans un communiqué.Le centre aura pour vocation d’apporter un soutien méthodologique aux enseignants de russe dans les écoles et universités algériennes, a précisé le ministère. Il est opéré par l'université pédagogique d'État de Naberejnye Tchelny située dans l’Oural en Russie.Deux autres centres similaires devraient ouvrir prochainement dans les villes algériennes de Biskra et d’El Oued, précise le ministère.Coopération dans l’enseignementL’inauguration du centre s’est déroulée en présence du vice-ministre russe de l'Éducation Denis Gribov. En visite en Algérie, il a eu une réunion avec le ministre algérien de l’Éducation Abdelhakim Belabed.Enrichissement mutuelLors de la rencontre, les deux parties ont discuté d’une possibilité de partenariat dans 15 domaines différents, dont des projets conjoints de formation d'enseignants et de transferts d'enfants surdoués au Centre international pour enfants "Artek" en Crimée ainsi qu’aux autres colonies de vacances tels comme "Orlionok", "Smena" et "Océan" situés au bord de la mer Noire au Sud de Russie.Auparavant, la création d'un centre culturel de Russie en Algérie avait été annoncée au mois d'août, avait révélé auprès de Sputnik un responsable de l’agence russe pour les affaires de la Communauté des États indépendants. Selon lui, les travaux étaient en cours avec l’Algérie qui "avait toujours exprimé sa pleine disponibilité à cet égard".

