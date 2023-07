https://fr.sputniknews.africa/20230728/saint-petersbourg-va-se-rapprocher-de-plusieurs-villes-dafrique-notamment-en-algerie-1060888472.html

Saint-Pétersbourg va se rapprocher de plusieurs villes d’Afrique, notamment en Algérie

Saint-Pétersbourg va se rapprocher de plusieurs villes d’Afrique, notamment en Algérie

La ville de Saint-Pétersbourg va nouer des partenariats commerciaux et culturels avec plusieurs autres cités africaines, a fait savoir son gouverneur. 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T22:33+0200

2023-07-28T22:33+0200

2023-07-28T22:34+0200

international

algérie

saint-pétersbourg

partenariat

culture

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0b/1056472478_0:323:3064:2047_1920x0_80_0_0_659e08732fd3b4a6a021f13c92bdcc92.jpg

Une passerelle de la Baltique à l’Afrique. Saint-Pétersbourg va nouer des relations avec plusieurs villes du continent, a déclaré son gouverneur, Alexandre Beglov. L’Algérie est concernée.Des missions culturelles et commerciales de Saint-Pétersbourg sont par ailleurs prévues en Algérie, en Tunisie en Égypte ou en Éthiopie l’an prochain, avec la participation à de grandes expositions internationales.Forêts, vaccins et "horizons illimités"Alexandre Beglov a souligné que Saint-Pétersbourg et le continent africain avaient des "horizons de coopération illimités: dans le commerce, l'industrie, la science, l'éducation, les technologies numériques et le tourisme".Un accord a par exemple été signé entre l'Université Kirov d'ingénierie forestière de Saint-Pétersbourg et l'École nationale forestière de la République du Cameroun. Côté santé, l'Institut de recherche sur les vaccins et les sérums de Saint-Pétersbourg pourrait investir dans une production au Congo.Saint-Pétersbourg a accueilli le sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet 2023. Un plan d'action pour les années 2023-2026 a été adopté. L’accent a notamment été mis sur l’émergence d’un monde multipolaire plus juste, sur l’emploi des monnaies nationales pour commercer, ou sur le soutien russe au secteur africain de l’énergie.Alexandre Beglov a souligné que la ville avait tout mis en œuvre pour que ses hôtes se souviennent longtemps de leur visite et emportent avec eux les souvenirs les plus chaleureux de la Venise de la Baltique.

algérie

saint-pétersbourg

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, algérie, saint-pétersbourg, partenariat, culture, économie