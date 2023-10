https://fr.sputniknews.africa/20231007/valdai-poutine-a-parle-au-nom-de-milliards-de-personnes-mecontentes-de-la-politique-americaine--1062606637.html

Valdaï: "Poutine a parlé au nom de milliards de personnes mécontentes de la politique américaine"

07.10.2023

Le Président russe s'est exprimé au Club de discussion Valdaï au nom de milliards de personnes mécontentes de la politique des États-Unis, a déclaré à Sputnik l'expert égyptien en relations internationales Ayman Samir.M.Samir a aussi attiré l'attention sur le fait que le dirigeant avait parlé de valeurs, d'identité nationale, de non-ingérence dans les affaires d'autres États et de peuples ainsi que du respect des spécificités des pays.Selon lui, la Russie partage ces principes avec les pays arabes, les États du Moyen-Orient et "de nombreux pays libres dans le monde".Qui plus est, un grand nombre d’États "rejette "l’ordre fondé sur des règles" promu par les États-Unis".Six principes clésVladimir Poutine a pris la parole lors de la session plénière du Club de discussion Valdaï, qui s’est déroulé du 2 au 5 octobre dans la ville russe de Sotchi.Lors de son intervention, il a évoqué six principes que Moscou visait dans les relations internationales. Parmi ceux-ci figurent l'ouverture du monde, sa diversité, la représentativité maximale, la sécurité universelle, la justice pour tous et l’équité.Cette année, le club célèbre son 20e anniversaire. Il a réuni 140 experts, hommes politiques, diplomates et économistes de 42 pays d'Afrique, d'Eurasie et des deux Amériques.

