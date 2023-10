https://fr.sputniknews.africa/20231007/au-lieu-dapaiser-les-tensions-israel-palestine-les-usa-aident-les-neonazis-en-ukraine-1062620858.html

Au lieu d’apaiser les tensions Israël-Palestine, les USA "aident les néonazis en Ukraine"

Au lieu d’apaiser les tensions Israël-Palestine, les USA "aident les néonazis en Ukraine"

07.10.2023

Durant les dernières décennies, l’Occident et surtout les États-Unis ont toujours été impliqués dans le conflit entre Israël et la Palestine, "en tirant les ficelles et jetant de l’huile sur le feu", a affirmé à Sputnik An Qin, expert militaire chinois, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la guerre israélo-arabe du Kippour.Selon lui, les pays occidentaux feraient mieux de s’efforcer de régler le conflit israélo-palestinien au lieu d’aider les néonazis en Ukraine:Dans ces conditions, les six principes de relations internationales avancés par Vladimir Poutine, deviennent très importants. En se fondant sur eux, on peut passer de "l’opposition aux règles de l’hégémonie à l’élaboration des nouvelles règles mondiales de qualité", a estimé l’expert chinois.Pour mettre fin à l’"ordre international" USPour mettre fin au "comportement fanatique" des États-Unis provoquant des conflits dans le monde entier, il est nécessaire de comprendre leur principale astuce, selon An Qin. Celle-ci consiste à se saisir du droit international comme d’une "poupée", à l’utiliser lorsqu’il est utile et à le jeter lorsqu’il n’est pas avantageux.Moscou et Pékin peuvent prendre comme exemples la crise ukrainienne, la question syrienne et le conflit israélo-palestinien. Concernant la question syrienne, la Russie et la Chine peuvent ouvrir une nouvelle ère de "soutien anti-américain à la Syrie", en mobilisant de plus en plus de forces pour soutenir Damas et dissuader toute agression américaine sur les fronts idéologique, économique et militaire.Le mouvement palestinien Hamas a lancé une opération militaire contre Israël le matin 7 octobre, jour du cinquantième anniversaire de la guerre du Kippour. En réponse, l'armée israélienne a annoncé le début d'une opération antiterroriste.

