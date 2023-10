https://fr.sputniknews.africa/20231007/lescalade-au-proche-orient-sexplique-par-ces-deux-raisons-selon-un-chercheur-israelien-1062617567.html

L’escalade au Proche-Orient s’explique par ces deux raisons, selon un chercheur israélien

L’aggravation actuelle du conflit israélo-palestinien se produit sur fond d’amélioration des rapports entre Israël et l’Arabie saoudite, ainsi que de "crise... 07.10.2023, Sputnik Afrique

Le mouvement palestinien Hamas a lancé ce 7 octobre son opération Déluge d’Al-Aqsa contre Israël pour deux raisons, dont la première est l’amélioration des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, a déclaré à Sputnik Kobi Michael, chercheur principal à l'Institut d'études sur la sécurité nationale de l'Université de Tel Aviv et ancien directeur général adjoint et chef du bureau palestinien au ministère israélien des Affaires stratégiques.L’autre raison de cette offensive massive menée par la branche militaire du Hamas est "une sorte de perception erronée qui s’explique par la crise politique intérieure en Israël"À son avis, Israël, qui est "en guerre avec le Hamas au moins depuis 2018 et surtout depuis un an et demi", devait "maintenir la paix à tout prix" mais a échoué, ayant raté cette opportunité en 2022.Selon le chercheur israélien, l’escalade actuelle signifie un échec important du paradigme politique israélien qui a conduit à un grand nombre de victimes.Quelle chance pour un règlement négocié de la crise?Le professeur Michael estime qu’aucune des parties en conflit n'est actuellement prête au dialogue:Il assure pourtant que son pays est "assez fort pour changer la donne" en mobilisant "toutes ses capacités militaires" et en profitant de la position incertaine du Hamas sur le plan diplomatique et militaire. Et la situation du Hamas devrait s’affaiblir davantage après l’escalade, a estimé M.Michael.

