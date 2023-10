https://fr.sputniknews.africa/20231006/un-aerostat-capable-de-detecter-les-gisements-de-petrole-et-dor-concu-en-russie-1062589631.html

Un aérostat capable de détecter les gisements de pétrole et d’or conçu en Russie

Un aérostat capable de détecter les gisements de pétrole et d’or conçu en Russie

Développé par des étudiants russes, cet engin innovant sous forme de ballon dérivant est chargé de nombreuses tâches, a raconté à Sputnik l’Initiative... 06.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-06T16:35+0200

2023-10-06T16:35+0200

2023-10-06T16:35+0200

russie

développement

ressources naturelles

minerais

drone

satellite

technologies

innovations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104266/04/1042660481_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5650822418e2f5794c410c17d6e56a26.jpg

Des étudiants russes ont conçu un aérostat dérivant, capable de détecter des ressources minérales, a fait savoir auprès de Sputnik le service de presse de l’Initiative nationale technologique (NTI).Ce dispositif permet de réaliser des clichés détaillés pour rechercher les gisements de minerais et surveiller les champs agricoles. Notamment pour comprendre si les récoltes peuvent débuter.Cela permet de réduire considérablement les coûts de l'extraction des ressources et les activités des entreprises agricoles, précise le service de presse de l’instance.D’ailleurs, l’appareil peut effectuer un large éventail d’autres tâches, notamment la fourniture de communications cellulaires ou le lancement de satellites.Les inventeurs font leurs études à l’université d’État des systèmes de contrôle, située à Tomsk, en Sibérie.Meilleur qu’un drone ou qu’un satelliteEn comparaison avec le drone, l'avantage d’un tel aérostat dérivant consiste en sa capacité de voler à une altitude allant jusqu'à 40 kilomètres. Il sait maintenir cette hauteur et travailler le long d'un itinéraire donné, contrairement aux ballons non dérivants qui volent là où le vent les mène, explique le NTI. Cet effet a été obtenu grâce à l'utilisation de courants d'air à différentes hauteurs.La gestion de l’appareil est effectuée grâce à la technologie "aéroballast", elle aussi développée par les étudiants. Il s'agit d'une coque supplémentaire remplie d’air, au lieu d’hélium. Sa densité peut être modifiée à l’aide d’un compresseur modulant le poids du dispositif. Ces manipulations permettent ainsi de contrôler l’altitude du vol."La singularité de notre développement est que des images détaillées de vastes surfaces peuvent être prises à l'aide d'un tel ballon pour un prix modique", a déclaré Nikita Tcheban, chef du projet, cité par le NTI. En effet, la réalisation de ce type d’images à l’aide d’un drone coûte cher, alors que les satellites sont incapables de fournir des clichés bien détaillés, a-t-il noté.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, développement, ressources naturelles, minerais, drone, satellite, technologies, innovations