L'inflation en léger recul dans ce pays du Maghreb

Le taux d'inflation annuel en Tunisie est de 9% en septembre, contre 9,3% un mois auparavant, selon l’Institut tunisien de la statistique (INS). 06.10.2023, Sputnik Afrique

Après "une hausse ponctuelle en août", l’inflation a baissé en Tunisie, avec une décélération de l'augmentation des prix entre septembre et août 2023 par rapport à la même période de 2022, a annoncé l’Institut tunisien de la statistique (INS) dans son dernier bulletin sur l’Indice des prix à la consommation.Ainsi, l'inflation annuelle en Tunisie a été de 9% en septembre, contre 9,3% en août. Selon l'INS, le rythme annuel d’augmentation des prix du groupe "produits alimentaires" est passé de 15,3% à 13,9% et celui du groupe "restaurants et hôtels" de 11,5% à 10,5%. En revanche, les prix de groupe "Tabac" ont vu leur rythme d’augmentation au mois de septembre s'accélérer de 4,4% à 9,2%.En glissement mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% après une hausse de 0,6% le mois précédent. Cette hausse s'explique principalement par l’augmentation des prix des produits et services d’enseignement de 4,3%, des prix du tabac de 5,8% et des prix de groupe des produits alimentaires et boissons de 0,9%.Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) affiche quant à lui une tendance haussière, avec 7,4%, contre 7,2% en août.Face à la persistance des pressions inflationnistes, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) avait décidé récemment de maintenir son taux directeur à 8%. La BCT estime que l’orientation actuelle de sa politique monétaire contribuera à la détente au cours de la période à venir.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

