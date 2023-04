https://fr.sputniknews.africa/20230411/la-banque-mondiale-optimiste-pour-la-croissance-de-ces-2-pays-nord-africains-en-2023-1058501823.html

La Banque mondiale optimiste pour la croissance de ces 2 pays nord-africains en 2023

L’Algérie, la Tunisie et l’Égypte verront leur croissance ralentir en 2023, contrairement au Maroc et à Djibouti, selon la Banque mondiale. Les éventuels... 11.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-11T11:48+0200

Les économies de l’Afrique du Nord devraient enregistrer une croissance plus lente en 2023, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, paru le 6 avril.La croissance de DjiboutiPar contre, au Maroc et à Djibouti la croissance du PIB réel, c’est-à-dire corrigé de l’inflation, devrait augmenter cette année. Ainsi, au Maroc, après 1,2% en 2022, en 2023 le taux serait de 3,1% et augmenterait davantage en 2024 pour atteindre 3,3%.L’économie de Djibouti, après une croissance de 3% en 2022, s’envolera de 4,4% en 2023, soit l’indicateur le plus haut dans la région.Ralentissement de la croissance pour l’Algérie, la Tunisie et l’ÉgypteCette année, l’Algérie, le seul pays de la région exportateur d’hydrocarbures, connaîtra une croissance du PIB réel, de 2%, selon ces prévisions, tandis qu’en 2022 ce taux était de 3,1%. La croissance de 2% serait maintenue en 2024.Même vecteur en Tunisie, importateur d’hydrocarbures: 2,3% de la croissance en 2023 après 2,5% en 2022. Par contre, en 2024, la tendance devrait redevenir haussière (3%).Le rapport évoque la performance relative de l’Égypte: 6,6% en 2022, et 4% en 2023 (de même en 2024).En général, les pays importateurs de pétrole de la région ont été confrontés au double choc de la hausse des prix du pétrole et des importations alimentaires, constate le rapport. Cela exerce une pression supplémentaire sur les ménages pauvres, l’insécurité alimentaire pourrait se répercuter sur plusieurs générations.

