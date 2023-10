https://fr.sputniknews.africa/20231006/la-russie-et-ce-pays-africain-sentendent-sur-un-audit-du-systeme-de-gestion-des-dechets-1062596458.html

La Russie et ce pays africain s’entendent sur un audit du système de gestion des déchets

La Russie et ce pays africain s’entendent sur un audit du système de gestion des déchets

Moscou et Accra se sont accordés pour resserrer leurs liens dans le domaine du traitement des déchets solides, selon la société publique russe REO. Pour... 06.10.2023, Sputnik Afrique

La ville d’Accra accueillera des spécialistes de la société Opérateur écologique de Russie (REO) chargés de réaliser un audit de son système de gestion des déchets solides, a annoncé REO à l’issue d’une réunion en ligne entre la direction du REO et les autorités de la capitale ghanéenne.En septembre, lors du Forum économique oriental, M.Boutsaïev avait annoncé que la Russie et la Chine étaient sur le point de lancer une co-production d'équipements de traitement des déchets pour leurs propres besoins ainsi qu’à destination des marchés de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). REO discute également de plusieurs projets de recyclage des déchets avec le Myanmar, le Vietnam et la Thaïlande.REO est une société publique créée en 2019 sur décision du Président Vladimir Poutine.

