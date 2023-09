https://fr.sputniknews.africa/20230910/le-forum-economique-oriental-souvre-en-russie-en-voici-le-menu-1061997185.html

Le Forum économique oriental s’ouvre en Russie, en voici le menu

La ville portuaire de Vladivostok, en Extrême-Orient russe, accueille le Forum économique oriental qui se déroulera du 10 au 13 septembre.

La 8e édition du Forum économique oriental ouvre ses portes à Vladivostok, ville portuaire du Pacifique. "La voie vers le partenariat, la paix et la prospérité" se dessine comme le thème principal du forum.L'accent du programme au forum sera porté sur la coopération de la Russie avec les pays amicaux, l'exportation de produits vers leurs marchés, l'intégration des infrastructures de paiement, la concurrence pour les investissements et le capital humain ainsi que le développement technologique.Plus de 60 événements ont été annoncés pour l’occasion, divisée en six blocs thématiques. Des dialogues d'affaires auront également lieu entre les partenaires russes et étrangers.La séance plénière est traditionnellement l'événement principal du forum, créé en 2015 en tant que plateforme internationale visant à faciliter la coopération commerciale dans la région Asie-Pacifique et à promouvoir les investissements dans les régions les plus orientales de la Russie. Une attention particulière serait accordée aux questions sur l’Extrême-Orient pendant la séance plénière, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Et d’ajouter que Vladimir Poutine tiendrait une réunion sur la mise en œuvre des programmes de développement des villes d'Extrême-Orient.Qui participera au Forum?Des délégations de dix pays sont attendues au forum, à savoir des représentants en provenance de la Chine, de l’Inde, du Laos, de la Mongolie et du Myanmar. Des invités des Philippines, du Vietnam, du Kazakhstan, de la Corée du Nord, de la Biélorussie et de Singapour sont également attendus. Au total, environ 7.000 personnes, dont des représentants des médias de plus de 50 pays étrangers, devraient participer aux événements du forum.Le principal invité étranger sera le vice-Président du Laos, Pany Yathotou, qui participera à la séance plénière avec Vladimir Poutine.En outre, le vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing devrait se rendre au Forum de Vladivostok, selon Pékin. Celui-ci prévoit de renforcer la coopération entre le nord-est de la Chine et l'Extrême-Orient lors du forum.Le ministère chinois des Affaires étrangères a décrit le Forum économique oriental comme une plateforme importante permettant aux pays de la région Asie-Pacifique de discuter et de trouver des solutions aux problèmes de coopération.

