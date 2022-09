https://fr.sputniknews.africa/20220914/ce-robot-russe-a-prix-bon-marche-trie-les-dechets-mieux-que-ses-analogues--video-1056180584.html

Ce robot russe à prix bon marché trie les déchets mieux que ses analogues – vidéo

Ce robot russe à prix bon marché trie les déchets mieux que ses analogues – vidéo

14.09.2022

Le robot russe de tri des déchets, Gourman, a été développé sur la base de l'intelligence artificielle. Il traite les détritus mieux que ses homologues étrangers avec un coût deux fois moindre, selon Alexandre Nevoline, PDG de l’entreprise Nevlabs, à WasteEcoExpo à Moscou.Selon lui, l'entreprise a immédiatement envisagé d’utiliser l'intelligence artificielle, car "elle offre un certain nombre d'avantages".Une analyse approfondieLe dirigeant a souligné que Gourman ne se contente pas de sélectionner les bouteilles en plastique, mais qu'il peut également identifier leur utilisation d’origine.Gourman est utilisé dans les complexes de recyclage et d'élimination des déchets solides municipaux dans la région de Moscou et dans la région de Tver.L’entreprise informatique Nevlabs développe aussi, depuis 2018, des équipements pour le tri automatisé des déchets ménagers.L'exposition internationale de technologies et d'équipements pour la gestion des déchets WasteEcoExpo, où le robot a été présenté, se tient à Moscou au Crocus Expo du 13 au 15 septembre.

