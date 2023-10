https://fr.sputniknews.africa/20231005/voici-le-troisieme-pays-africain-ou-lalgerie-compte-ouvrir-une-banque-1062573346.html

Voici le troisième pays africain où l’Algérie compte ouvrir une banque

L’Algérie envisage d’ouvrir une nouvelle filiale bancaire en Côte d’Ivoire cette année. Faisant suite au succès des deux dernières implantations actuellement... 05.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-05T18:01+0200

2023-10-05T18:01+0200

2023-10-05T18:01+0200

Après l’ouverture des filiales bancaires algériennes en Mauritanie et au Sénégal, l’Algérie compte étendre ses activités jusqu’à la Côte d’Ivoire, a fait savoir le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, écrit Algérie 360.L’établissement devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2023, a-t-il déclaré lors du Forum économique algéro-tunisien sans donner davantage de précisions.À la conquête du secteur bancaire africainLa Mauritanie, pays voisin de l’Algérie, est récemment devenue le premier pays abritant une banque algérienne sur le continent. Constituée de quatre banques publiques algériennes, l’Algerian Union Bank (AUB) a été inaugurée le 20 septembre à Nouakchott.Le lendemain, l'Algerian bank of Senegal (ABS), détenu à 40% par la Banque nationale d’Algérie (BNA), a lancé ses activités à Dakar.Ces implantations se font dans le cadre d’une stratégie censée accompagner les opérateurs économiques algériens en quête de nouveaux marchés prometteurs africains.De plus, un projet d’ouverture d’une filiale en France est actuellement en cours de préparation, selon TSA Algérie. Néanmoins les dates de sa finalisation ne sont pas encore connues à ce jour, mais elle devrait être réalisée par la Banque extérieure d’Algérie (BEA).

algérie, maghreb, mauritanie, sénégal, banques, finances