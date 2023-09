https://fr.sputniknews.africa/20230921/lalgerie-ouvre-sa-premiere-banque-en-mauritanie-une-filiale-au-senegal-est-sur-le-point-1062263543.html

L’Algérie ouvre sa première banque en Mauritanie, une filiale au Sénégal est sur le point

21.09.2023

La Mauritanie, pays voisin de l’Algérie, est devenue le premier pays abritant une banque algérienne sur le continent.L’Algerian Union Bank (AUB) a été inaugurée le 20 septembre à Nouakchott, selon TSA Algérie. Le ministre algérien des Finances et celui du Commerce et de la Promotion des exportations, ont été présents à l’événement.L’établissement, constitué par quatre banques publiques algériennes, accompagnera les exportateurs algériens en Mauritanie et dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Les mauritaniens pourront bénéficier des mêmes services pour leurs investissements sur le territoire algérien, a déclaré Merouane Aliane, directeur de la filiale.D’autres filialesL’Algérie cherche à intensifier son ouverture économique sur d’autres pays africains. Une autre banque algérienne devrait ouvrir ce 21 septembre au Sénégal. Il s’agit d’une filiale de la Banque nationale d’Algérie (BNA). Les autorités sénégalaises ont donné leur feu vert pour cette ouverture en avril.Un plan d’ouverture d’une filiale en France est en préparation. Ce projet, dont les dates de finalisation ne sont pas encore connues à ce jour, devrait être réalisé par la Banque extérieure d’Algérie (BEA).

