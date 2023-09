https://fr.sputniknews.africa/20230923/le-senegal-agree-une-nouvelle-banque-venue-dalgerie-1062301739.html

Le Sénégal agrée une nouvelle banque venue d’Algérie

L’Algerian Bank of Senegal, créée par quatre banques publiques algériennes, vient d’être inaugurée à Dakar. Ouverte le lendemain d’un établissement bancaire... 23.09.2023, Sputnik Afrique

L'Algerian bank of Senegal (ABS), détenu à 40% par la Banque nationale d’Algérie (BNA), a lancé ses activités à Dakar le 21 septembre. C’est la deuxième banque algérienne implantée à l'étranger après l'Algerian Union Bank (AUB) ouverte le 20 septembre à Nouakchott, en Mauritanie. Il s’agit d’une banque numérique à 100% et partenaire de l'État sénégalais, a-t-on précisé lors de la cérémonie d’inauguration tenue en présence du ministre algérien des Finances, Laaziz Faid, et du ministre sénégalais du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana.À la conquête des marchés africainsCette implantation se fait dans le cadre d’une stratégie censée accompagner les opérateurs économiques algériens conquérant les marchés africains. "Cette nouvelle banque permettra à travers les différents produits bancaires proposés de développer les relations économiques entre les deux pays et d’accompagner les grandes, les moyennes et petites entreprises, tout en contribuant au soutien des efforts de développement au Sénégal", a déclaré aux journalistes le directeur général d’ABS, Abdelhafid Haned.ABS a un capital social de 100 millions de dollars américains. Elle est le fruit d'un partenariat entre quatre banques publiques algériennes: la Banque nationale d'Algérie (BNA) (40%), le Crédit populaire algérien (CPA) (20%), la Banque extérieure d'Algérie (BEA) (20%) et la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR) (20%).Pour le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, cité par l’agence Ecofin, l’ouverture de filiales des principales banques publiques algériennes au sud du Sahara constitue "une réelle opportunité pour le rayonnement économique de l’Algérie sur l’Afrique".

